Bagnaia vence a etapa da Inglaterra e esquenta briga no Mundial de MotoGP

07/08/2022 | 11:20



O piloto italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, voltou a brilhar na manhã deste domingo ao vencer a etapa da Inglaterra em corrida disputada no tradicional circuito de Silverstone. Ele conseguiu se impor e faturar a quarta vitória na temporada e suportou forte pressão do espanhol Mavercik Viñales, da Aprilia, que chegou em segundo. O australiano Jack Miller completou o pódio em terceiro lugar.

Atual campeão da temporada 2022, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, fez uma prova de recuperação, já que teve de pegar uma punição e terminou a corrida no oitavo posto. O espanhol Aleix Espargaró, que no treino classificatório de sábado, sofreu uma queda e mesmo assim cumpriu a tomada de tempo, terminou a corrida de Silverstone em nono lugar, mesmo com dores no pé esquerdo.

Na classificação do campeonato, Quartararo lidera o mundial com 180 pontos seguido por Espargaró, que tem 158. Com o triunfo deste domingo, Bagnaia aparece em terceiro com 131.

A próxima etapa do calendário de provas da MotoGP acontece no dia 21 de agosto, na Áustria.

O resultado da etapa da Inglaterra foi bastante comemorado por Bagnaia, que ganhou a sua segunda corrida consecutiva (havia vencido na Holanda) e a quarta na temporada. O italiano soube suportar a pressão imposta por nas voltas finais por Viñales e conseguir mais um triunfo na temporada.

Na entrevista após a vitória, ele falou da busca incessante nos boxes para melhorar a moto, fez um agradecimento aos mecânicos e também às mensagens de apoio.

"Mudei a geometria da moto em função das dificuldades do final de semana. Tentamos mudanças, conseguimos melhoras e o resultado está aí", afirmou o piloto italiano que agradeceu as mensagens de apoio que recebeu antes da prova. Uma, em especial, foi destacada pelo piloto. O apoio do ex-piloto Valentino Rossi.

Segundo colocado na corrida, Maverick Viñales, da Aprilia, lamentou não ter conseguido a vitória, mas festejou o nível de competição que ele teve ao final da prova.

"Dei tudo o que eu podia, mas infelizmente não consegui o primeiro lugar. O rsultado foi bom e estamos motivados para a sequência da temporada", comentou o piloto espanhol.

Johann Zarco, que obteve a pole, tentou manter um ritmo forte em Silverstone. Um acidente na volta cinco, no entanto, atrapalhou os seus planos de conseguir um lugar no pódio.

Confira a classificação da etapa da Inglaterra

1º Francesco Bagnaia (Ducati)

2º Maverick Viñales (Aprilia) - 0,426

3º Jack Miller (Ducati) - + 0,614

4º Enea Batistini (Gresini) + 1,651

5º Jorge Martin (Prima Pramac) + 1,750

6º Miguel Oliveira (KTM) + 3,021

7º Alex Rins (Suzuki) + 3,021

8º Fabio Quartararo (Yamaha) + 3,819

9º Aleix Espargaró (Aprilia) + 3,958

10º Marco Bezzecchi (VR46) + 6,646