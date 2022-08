Tigre vence Bahia de Feira e joga pelo empate em casa

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



07/08/2022 | 10:37



Único paulista na briga por uma das quatro vagas de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, o São Bernardo FC conseguiu um bom resultado, ontem, ao vencer o Bahia de Feira, em Feira de Santana (BA), por 1 a 0.

Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado (13), às 16h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. Com gol aos 17 minutos do primeiro tempo, o Tigre, agora, pode empatar por qualquer placar no jogo de volta para subir mais um degrau em busca do esperado acesso de divisão.

Ao Feira de Santana resta a tentativa de vencer por dois gols de diferença para eliminar o Tigre. Em caso de vitória baiana por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Para chegar às oitavas, o time do Grande ABC eliminou o Azuriz (PR) na segunda fase. Depois de um empate por 1 a 1 fora de casa, o Tigre venceu por 2 a 0 em casa.

ESCANTEIO

O gol do São Bernardo contra o Bahia de Feira foi marcado por Alex Reinaldo. Em cobrança de escanteio, a zaga do Bahia de Feira desviou mal e a bola foi parar nos fundos da rede. Agora, são três jogos que separam o Tigre do acesso. Caso passe do Bahia de Feira, o time do Grande ABC precisará vencer o adversário das quartas de final para, enfim, conseguir subir.

Os quatro times na semifinal sobem para a divisão superior. Hoje, cinco times do Sudeste estão nas oitavas da competição. São Bernardo FC, Portuguesa (RJ), Pouso Alegre (MG), Nova Venécia (ES) e Real Noroeste (ES).