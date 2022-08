EC São Bernardo enfrenta Juventus, na Mooca, pela Copa Paulista

Pedro Lopes

07/08/2022 | 10:27



EC São Bernardo visita a equipe do Juventus. hoje, pela 6ª rodada da Copa Paulista. As equipes se encontram em situações parecidas na tabela, o EC São Bernardo ocupa a 5ª colocação, enquanto o Juventus vem logo atrás, na 6ª colocação. Os dois times estão com quatro pontos na tabela.

A equipe do Grande ABC busca retomar o caminho das vitórias depois de perder para Portuguesa e Oeste. Uma vitória pode ser um divisor de águas para o Cachorrão, que visa uma vaga para a próxima fase da competição.

Apesar de ter a pior defesa do grupo 3, o EC São Bernardo conta com o pouco poderio ofensivo da equipe da Mooca. Apesar de ser vista como praticamente fora da competição, um salto para o terceiro lugar em caso de vitória deixaria o EC São Bernardo com 7 pontos na tabela, um a menos que o líder Oeste.