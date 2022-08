Escolinha andreense de skate tem aulas gratuitas para ensinar garotada a seguir passos da Fadinha

Pedro Lopes

07/08/2022



Bastante praticado nas ruas, o skate caiu definitivamente no gosto do brasileiro na Olimpíada de Tóquio, no Japão, no ano passado. A responsável pela façanha foi uma garotinha então com 13 anos, Rayssa Leal. A Fadinha, como é conhecida, ganhou legião de fãs, muitos deles moradores do Grande ABC.

De olho no interesse crescente de crianças e adolescentes na modalidade esportiva, o andreense Rafael Lardieri, 29 anos, líder da organização comunitária Skater Boys, com o apoio da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, criou no Jardim Las Vegas o projeto Skate – Futuro sobre Rodinhas, que oferece aulas gratuitas a meninos e meninas de 7 a 17 anos.

A ideia de implantar a escolinha é de 2016. A princípio, a turma queria instalar a pista de skate em uma das quadras da Praça Benvenuto Somera. “A mesma estava abandonada”, lembra Lardieri. “Fomos à prefeitura e pedimos para o departamento responsável que nos autorizasse a nós mesmos construirmos”, diz.

Os primeiros obstáculos da pista foram implantados com a ajuda de empresas instaladas no entorno, que forneceram o material necessário. “A mão de obra foi toda nossa. Na época nós nem sabíamos mexer massa, mas fomos aprendendo de forma prática.

O projeto foi crescendo e tomando uma proporção muito bacana, até que a atual gestão, através da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva de Santo André, com recursos federais e estaduais, viu a possibilidade de instalar uma escolinha de skate gratuita aqui em nosso espaço, e com certeza nós abraçamos a ideia”, afirma Lardieri.

A iniciativa foi um sucesso imediato e atraiu inúmeros interessados. Como Lucas Oliveira da Silva, 11, que foi incentivado a participar das aulas do esporte radical pelos amigos. “Eu não tinha um skate, aí eu usava o do meu irmão porque ele nem andava direito.

Nós começamos a andar e aprendemos o ollie e ficamos muito alegres, e quando descemos para essa pista pela primeira vez começamos a andar nela”, disse Lucas, referindo-se à manobra que consiste em erguer os joelhos em direção ao peito durante o salto.

A escolinha também visa formar futuros atletas. Matheus Pires Monteiro, 12, que pratica a modalidade há um ano e diz que deseja seguir carreira no skate e que começou a se interessar pelo esporte assistindo a vídeos no Youtube – inclusive os de Rafael Lardieri.

“Se no futuro der, quero sim (ser profissional). Eu gosto muito do canal 3SSkaters, me inspiro muito neles. Inspiro-me também no Rafa (Lardieri). A gente aprende muita coisa boa, os professores também, é bem divertido”, diz Matheus Monteiro.

Heloisa Hernandes, 10, revela que começou a andar de skate por influência de seu vizinho, e hoje é uma das muitas meninas que lotam a pista durante as aulas da escolinha do Jardim Las Vegas.

“Teve um dia em que aqui estava acontecendo um campeonato. Como o filho dos meus vizinhos anda de skate, ele disse para a gente vir aqui. Eu conversei com o pessoal e eles disseram que tinha aula. Um dia eu vim aqui e comecei a andar de skate”, resume Heloisa.

Ela destaca a participação feminina na modalidade. “Acho que não é só para meninos (praticar skate), as meninas também podem fazer as coisas que os meninos fazem. Inclusive aqui nas aulas de tarde é onde tem mais meninas”, completa.

Para se matricular nas aulas de skate é simples. Basta entrar em contato com Rafael Lardieri pelo Instagram @sb_skateplaza ou através do telefone (11) 96157-2503 e preencher um questionário on-line.