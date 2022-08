Marcelo Melo e Klaasen falham em final e amargam o vice no torneio de Los Cabos

07/08/2022 | 09:50



O brasileiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen encerraram a final do do ATP 250 de Los Cabos, no México, sem conseguir levantar a taça. A dupla formada pelo americano William Blumberg e pelo sérvio Miomir Kecmanovic garantiu o título com vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/1) em apenas 52 minutos.

Esta foi a quarta final da temporada para Melo. E mais uma vez, ele ficou sem a taça. Com Klaasen, o brasileiro também havia perdido o ATP 250 de Newport. As outras duas derrotas em decisões foram em Lyon (quanto atuou ao lado do argentino Máximo González) e em Adelaide (jogando com o croata Ivan Dodig). A última vez que o brasileiro ganhou um troféu, foi em Viena, em 2020.

"Eles fizeram um jogo perfeito. Realmente jogram muito bem nos pontos que mais interessavam, que decidiram", afirmou Marcelo Melo ao final do jogo.

Na final de Los Cabos, Melo e Klaasen não conseguiram impor o seu ritmo e foram completamente dominados. Com tênis bem mais consistente, a dupla rival definiu o triunfo no primeiro set com um "pneu" (6/0).

O ritmo da parcial seguinte não se alterou. Blumberg e Kecmanovic seguiram comandando as ações e chegaram a vencer os dez primeiros games. Melo e Klaasen conseguiram, enfim, confirmar um serviço. Mas a reação ficou nisso. No final vitória contundente e título garantido com 6/1.