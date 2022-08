Santo André leva saneamento para comunidade do Kibon

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



07/08/2022 | 09:10



Moradores do Morro do Kibon, região do Vista Alegre, em Santo André, terão, até o fim deste ano, serviço regularizado de abastecimento de água. O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou ontem as intervenções da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) na comunidade. As obras, iniciadas em julho, atenderão 1.800 famílias, beneficiando 4.500 pessoas.

“Nos últimos 20 anos, as comunidades sofreram com a desculpa (de gestores municipais) de produzir habitação, que nunca veio. Hoje temos dez mil unidades em produção, e mesmo assim não será suficiente para atender todo mundo. Não podemos enrolar as pessoas. Em 2017, iniciamos ações que estão levando infraestrutura aos bairros. Mais do que isso, estamos levando qualidade de vida e dignidade para essas pessoas”, afirmou o prefeito.

Nesta etapa, 80% das famílias da comunidade do Kibon serão atendidas com a implantação e regularização dos serviços de saneamento básico, por meio do programa Água Legal, da Sabesp. A Companhia está realizando a colocação de caixas e relógios de medição nas moradias, além da instalação de um booster (sistema de bombeamento) na Avenida Valentim Magalhães, para garantir o abastecimento nas áreas mais altas do bairro.

O Água Legal regulariza o abastecimento em regiões de alta vulnerabilidade social, onde o serviço é efetuado de forma precária, irregular e por tubulações improvisadas e sujeitas à contaminação. O secretário de Habitação e Regularuzação Fundiária de Santo André, Rafael Dalla Rosa, explicou que, no Morro do Kibon, as obras de saneamento tiveram maior nível de complexidade para serem viabilizadas e atendem a TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público.

“Não é só trazer o benefício de água, do esgoto e mitigação de riscos ambientais que temos quando a rede não está implantada. A ocupação do Morro do Kibon começou em 1982. O Ministério Público, junto com a Justiça, judicializou em 2005 essa questão das áreas verdes, das APPs (Áreas de Proteção Permanente). E graças ao prefeito e a parceria com o Estado, a Sabesp entrou para oficializar a implantação das redes”.

O prefeito Paulo Serra conversou com moradores e projetou novas ações, além do saneamento. “Esse problema é básico, essencial para a saúde. E depois da água vem o asfalto, depois do asfalto vem a regularização fundiária e na sequência vem a urbanização”.

Alcides Vieira de Melo, 57 anos, mora há 13 anos no Morro do Kibon e celebrou os avanços. “A minha água é desviada dos canos da Sabesp e tem que puxar com uma bomba, o que gasta muita energia elétrica. Nós somos seres humanos e precisamos ser reconhecidos. E esse (regularização do serviço de saneamento) é um reconhecimento. Sou muito agradecido a Deus por estar vendo esse milagre”, afirmou.

As obras vistoriadas ontem integram pacote de investimento da Sabesp em Santo André. Até 2059, estão previstos R$ 1,5 bilhão para a implantação e melhoria das redes de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto.