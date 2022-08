Camilla Camargo reúne a família no aniversário de três anos de idade do filho

07/08/2022 | 09:11



Parabéns, Joaquim! Camilla Camargo celebrou no último sábado, dia 6, os três anos de idade do filho Joaquim, fruto do casamento com Leonardo Lessa. A atriz reuniu a família e alguns amigos em um sítio para o dia tão especial.

Camilla falou da alegria em conseguir proporcionar uma festa ao filho ao lado de pessoas tão especiais: Estou muito feliz em finalmente poder fazer uma festa para o Joaquim com os amigos, além da família, ver a alegria de um filho é nosso maior presente e o Joaquim estava muito ansioso por esse momento e contando os dias para a sua festa de Dinos rs. O sorriso dos nossos filhos faz qualquer coisa valer a pena e esta festa foi planejada e executada com muito amor, disse ela.

Wanessa Camargo marcou presença e fez questão de posar super sorridente ao lado da irmã. Avô coruja, Zezé Di Camargo também prestigiou o aniversário do neto e posou sorridente com a filha.