Gestão humanizada em Rio Grande

Penha Fumagalli

Prefeita de Rio Grande da Serra



07/08/2022 | 08:50



Há pouco mais de 30 dias estou como prefeita de Rio Grande da Serra, atuando com muita vontade e enfrentando os desafios que são os de gerir uma cidade com poucos recursos, mas com muito por fazer. A jornada, portanto, requer de todos nós perseverança, coragem e sabedoria para fazermos bem o que tem quer ser feito, ou seja, políticas públicas de qualidade em benefício de todos os moradores da cidade.

Desde o primeiro dia da nossa gestão, orientei a minha equipe a perseguir uma meta, a de humanizar todos os serviços e ações que a prefeitura realiza. É preciso ter um olhar mais acolhedor, de respeito, de inclusão, enfim, mais humano para quem depende das ações de cada uma das secretarias do governo.

Além disso deixei claro a importância das parcerias que vamos buscar, pois historicamente um dos problemas da Prefeitura de Rio Grande da Serra é a sua capacidade orçamentária, de extrema dependência do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), de financiar com recursos públicos as muitas demandas, principalmente depois da pandemia de Covid-19, cujas necessidades exigiram do poder público respostas rápidas.

Então, portanto, temos que exagerar nas parcerias, no diálogo permanente com outras instituições e as entidades do município. Já me apresentei e comecei a interlocução com o Consórcio Intermunicipal, junto aos meus colegas prefeitos da região, e também com o Governo do Estado, por meio de reuniões com as várias secretarias, e um trabalho de apresentação dos nossos projetos junto aos deputados estaduais e federais visando a liberação de emendas parlamentares para o seu custeio.

Nesse curto espaço de tempo já colocamos para andar ações de regularização fundiária, pois o que me aflige enquanto mãe e avó é a insegurança quanto à falta de moradia, a ausência de um lar digno aos nossos filhos e netos. É com o futuro desses jovens que me preocupo e, por isso, temos o desafio de aprimorar e oferecer cursos de requalificação profissional, tecnologia, empreendedorismo, educação ambiental, oficinas culturais e práticas esportivas.

O meu objetivo de todos os dias é liderar esse processo de transformação dessa cidade que tanto amo, de concluirmos a tão sonhada rodoviária municipal, avançar na construção de uma nova e moderna estação de trem, buscar o ensino de forma integral na nossa rede municipal, valorizar as nossas riquezas ambientais, os nossos mananciais, de oferecer opções de lazer, cultura, esporte, contribuindo assim para o aumento da autoestima da população, da melhoria dos serviços oferecidos pela prefeitura, de um olhar diferenciado, com acolhimento e inclusão, enfim, de trazermos Rio Grande em nossos corações.