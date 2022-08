Desfaçatez em São Caetano

Editorial



07/08/2022 | 08:46



Vereadores de São Caetano encontraram uma maneira singular de manter limpos os carros que utilizam para se locomover pela cidade: contratar lava-rápido e mandar a conta para a população pagar. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que a Câmara abriu licitação para buscar empresa que se disponha a realizar duas lavagens mensais em cada um dos 21 veículos que compõem a frota do Poder Legislativo. O custo anual para os contribuintes são-caetanenses poderá chegar a R$ 25,2 mil. Os envelopes com as propostas devem serão abertos na sexta-feira.

É impressionante a facilidade com que os vereadores de São Caetano encontram maneiras de torrar dinheiro público, sem se incomodar que a conta acaba recaindo sobre o cidadão, cada vez mais sobrecarregado com a carga tributária escorchante a que é submetido. Como se não bastasse pagar para que os legisladores tenham carro novo à disposição, já que a frota da Câmara é terceirizada, agora o contribuinte será obrigado também a abrir a carteira para deixá-los limpos, à disposição de suas excelências.

O tema é tão espinhoso que praticamente nenhum vereador quis tecer comentários. Houve quem dissesse desconhecer o processo, o que faz pensar sobre o modo como se decidem os gastos no Legislativo são-caetanense. As decisões são discricionárias, arbitrárias? Não há debate amplo para decidir se os custos se encaixam no Orçamento da cidade?

A licitação da Câmara de São Caetano para contratar lava-rápido destinado a assear os veículos oficiais é mais um caso de gasto extravagante de dinheiro público no momento em que o Brasil, que tenta voltar aos trilhos econômicos depois do baque causado pela pandemia de Covid-19, faz todo o esforço para frear o desperdício de verbas em todas as escalas administrativas, da federal às municipais. Os vereadores são-caetanenses, todavia, parecem estar alheios ao que ocorre no País. Lamentavelmente. Que a população não se esqueça de tamanha desfaçatez na hora do voto, daqui a pouco mais de dois anos.