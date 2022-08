Represento o governo na eleição, diz Zacarias

Da Redação



07/08/2022 | 08:40



Após ter seu nome homologado na convenção de seu partido, o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), que é candidato a deputado federal na eleição de outubro, disse ter percebido crescimento de sua campanha nas ruas. “Estou impressionado e otimista. Santo André não tem um deputado federal há mais de 16 anos e a população está sentindo a necessidade de votar em alguém da cidade.”

Para o vice-prefeito, sua presença nas urnas também tem sido vista como a que representa a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), hoje a mais bem avaliada do Grande ABC. “Estou no governo desde o começo e, se ohar meu histórico, não há qualquer arranhão com o Paulo. São seis anos de parceria e união, ajudando na hora que ele sempre precisa. Isso mostra unidade e o eleitor vai entender isso”, disse. Zacarias fará dobrada com a primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), candidata a deputada estadual. “Ela fez um grande trabalho na área social e vamos mostrar tudo isso para a população.”

Na disputa para o governo do Estado, no entanto, Zacarias estará em raia diferente da do Paulo. O vice-prefeito apoia Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto que o tucano está na linha de frente da campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB). “O governador tem feito um bom trabalho para nossa região. Por outro lado, vejo enorme potencial no Tarcísio, que teve uma grande atuação como ministro da Infraestrutura. Ele tem bagagem para ser governador.”

Zacarias entende que, mais importante do que estar no mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), é a sua relação próxima com o morador. “Antigamente as pessoas votavam pelo partido. Hoje o nome é mais importante. Meu eleitorado estará comigo seja qual for o partido porque me conhece, sabe de minha história”, afirmou. Ainda assim, reconhece que o eleitorado conservador tem se aproximado mais.

Quando o assunto é o futuro político, especificamente 2024, Zacarias deixa claro que o projeto principal é a eleição para deputado federal, mas que não fugirá do chamado caso seja convocado para o pleito municipal. “Quero seguir trabalhando muito para a população de Santo André.