Jair Bolsonaro vai ao Allianz Parque para acompanhar jogo do Palmeiras

06/08/2022 | 23:14



O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá ao Allianz Parque neste domingo, 7, para assistir ao duelo entre Palmeiras e Goiás, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ele vai acompanhar a partida do líder do campeonato em um dos camarotes da arena palmeirense, na qual esteve pela última vez há três anos. O jogo começa às 16h.

O Palácio do Planalto informou neste sábado ao Palmeiras da presença de Bolsonaro no estádio. É esperado que uma grande comitiva acompanhe o presidente no Allianz Parque. Embora se declare palmeirense, o presidente já posou com camisas de uma série de outras equipes, incluindo o Corinthians, arquirrival do clube alviverde, além de Santos e Flamengo.

Na última vez em que esteve no Allianz Parque, em julho de 2019, para acompanhar Palmeiras x Vasco, Bolsonaro provocou divergências entre torcedores no estádio e princípios de brigas. Na ocasião, recebeu vaias quando acenou do gramado às arquibancadas com uma criança em seu colo. O mandatário ignorou os protestos e ouviu alguns poucos aplausos.

Naquele mesmo jogo, Bolsonaro foi recebido pela presidente da Crefisa, Leila Pereira, que hoje preside também o Palmeiras, e Maurício Galiotte, então presidente do clube.

Em dezembro de 2018, meses após ganhar a eleição presidencial, Bolsonaro esteve no Allianz Parque para acompanhar Palmeiras x Vitória, jogo em que foi entregue a taça do Brasileirão ao time paulista, maior campeão nacional, com dez conquistas.

Convidado pela diretoria palmeirense, o presidente chegou a erguer o troféu e festejou com os jogadores no gramado depois da partida final do certame nacional. Também tirou foto com os atletas, para os quais entregou as medalhas.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 42 pontos, quatro de vantagem para o vice-líder Corinthians. O time de Abel Ferreira está invicto há oito jogos na temporada e na quarta-feira decide com o Atlético-MG quem avança às semifinais da Libertadores.