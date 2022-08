Botafogo sai na frente, leva empate do Ceará e volta a tropeçar como mandante

06/08/2022 | 18:40



O Botafogo mais uma vez decepcionou jogando diante de sua torcida no estádio Nilton Santos. O time carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará neste sábado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou o campo sob vaias de sua torcida. O resultado é ruim para as duas equipes, que seguem na metade de baixo da tabela neste início de segundo turno.

Botafogo e Ceará iniciaram a rodada empatados em pontos e continuam assim, agora com 25 cada um, distribuídos respectivamente na 12ª e 14º posição. O time de Luís Castro pontuou mais como visitante do que como mandante no primeiro turno e segue tropeçando em casa. Ao todo, o time venceu apenas um dos seus últimos seis jogos no Brasileirão. O Ceará também vive fase complicada e chega a três jogos sem vencer no campeonato.

O primeiro tempo da partida teve postura conservadora das duas equipes, mas não passou em branco. Aos 9 minutos, com uma máscara de proteção, Víctor Cuesta se lançou para a bola e conseguiu um pequeno desvio para abrir o placar para o Botafogo.

O time cearense teve mais a bola, mas com pouca objetividade. O melhor momento do Ceará foi aos 33 minutos. Após um cruzamento de John Vázquez, Mendoza conseguiu resvalar na bola de cabeça e Guilherme Castilho finalizou torto para fora, perdendo grande oportunidade.

O Ceará começou o segundo tempo mais ofensivo e conseguiu rapidamente o empate. O time cearense conseguiu escanteio logo no recomeço do jogo. A cobrança fechada teve desvio de um defensor do Botafogo e foi na direção de Stiven Mendoza, que cabeceou na pequena área para fazer 1 a 1, aos 3 minutos. Cléber, que havia entrado no intervalo, se lesionou após uma disputa e pediu para deixar o jogo com menos de dois minutos em campo.

O Ceará foi para cima em busca da virada e Gatito Fernández precisou fazer boa defesa em chute de Lima. Na resposta, Jeffinho fez linda jogada individual e bateu para fora. A etapa final se manteve mais agitada. Outra boa chegada foi em cobrança de falta de Castilho, defendida por Gativo.

O jogo voltou a cair de ritmo e os dois técnicos apostaram em substituições. Fernando Sobral, um dos jogadores a entrar no Ceará, teve chance clara na área do Botafogo ao receber lançamento, mas finalizou mal, por cima do gol. O Ceará foi em busca da virada na reta final do confronto e criou ótimas chances, mas não aproveitou. Em contra-ataque, Mendoza saiu cara a cara com Gatito, mas bateu para fora.

O Botafogo volta a jogar no próximo sábado pelo Brasileirão. O alvinegro carioca enfrentará o Atlético Goianiense, às 21h, novamente no estádio Nilton Santos. Já o Ceará entra em campo na próxima quarta-feira contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana para tentar reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final. No domingo, 14, o clube de Marquinhos Santos faz clássico contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

BOTAFOGO 1 X 1 CEARÁ

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Renzo Saravia, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Daniel Borges; Lucas Fernandes, Tchê Tchê, Luís Henrique (Vinícius Lopes), Eduardo e Jeffinho; Erison (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard Coelho, Guilherme Castilho (Fernando Sobral), Lima (Erick), John Vásquez (Cléber e depois Zé Roberto) e Vina; Stiven Mendoza. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Víctor Cuesta, aos 9 minutos do primeiro tempo. Stiven Mendoza, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Fernandes, Jeffinho e Renzo Saravia (Botafogo); Luiz Otávio, Zé Roberto, Messias e Michel Macedo (Ceará).

PÚBLICO - 19.732 pagantes (21.657 no total)

RENDA - R$ 578,9 mil

LOCAL - Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ).