Índia tem aumento nos casos e nas mortes por covid-19

06/08/2022 | 17:38



O site de notícias The Indian Express informou que mais de 2 mil casos de covid-19 foram registrados na capital da Índia nos últimos três dias. O número de mortes causadas pela doença também tem aumentado.

Houve 16 mortes nos primeiros cinco dias de agosto e 2.419 casos, com uma taxa de positividade de 12,9% na sexta-feira, de acordo com o boletim diário de saúde do governo.