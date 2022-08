Ex-BBB Eliezer realiza transplante de cabelo e barba para 'corrigir falhas'

06/08/2022 | 16:18



Eliezer sempre evidenciou sua vaidade e, durante o programa global BBB 22, comentou algumas vezes sobre seu processo de harmonização facial. Na última sexta-feira, 5, o influencer mudou o visual novamente, ao passar por um transplante de cabelo e barba.

No Instagram, Eli mostrou toda a preparação para o procedimento, realizado em Fortaleza (CE). "Vocês podem reparar que a minha barba é muito falha, são 12 pelinhos de cada lado. E a minha testa tem umas entradas, que as pessoas acham que é calvície. Então vou resolver esses problemas", justificou sua motivação.

Em vídeos, o ex-BBB exibiu a demarcação no rosto e acalmou os fãs, explicando: "Fiquem tranquilos, não vou virar o Papai Noel, não. É só para dar um contorno no rosto."

Momentos após a cirurgia, Eli voltou aos stories para dizer que estava bem e seguia se recuperando no hospital.

O ex-BBB, ainda, mostrou a retirada do curativo e realizou um corte de cabelo para "disfarçar" a diferença com as áreas raspadas para o procedimento.