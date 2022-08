Eita! Selena Gomez afirma que já saiu com homem mais velho

06/08/2022 | 16:10



Selena Gomez já namorou muitos famosos: The Weeknd, Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner, Niall Horan... Porém, em recente entrevista à Elle, a musa confessou que já saiu com um homem mais velho e gostou muito do encontro que teve com ele.

- Eu acredito que suas linguagens do amor mudam, e nós somos um pouco de cada uma delas, mas eu saí com alguém que era um pouco mais velho e foi tão maravilhoso. Estava sendo cuidada de certa forma. Foi como: Você está confortável? Você quer um cobertor? Apenas coisas muito doces. Eu pensei que não precisava de nada disso, mas foi tão gentil e eu não sinto que muitas pessoas são mais assim.

A atriz de Only Murders in the Building também afirmou que, em algum momento de sua vida, a carreira ficará em segundo plano e ela focará em formar uma família:

- Espero me casar e ser mãe. Eventualmente, vou me cansar de tudo isso, então provavelmente vou dedicar a maior parte da minha vida à filantropia antes de me acalmar. Apenas mantendo-o real.

Vale relembrar que a artista foi vista recentemente em um iate em Positano, na Itália, ao lado do produtor de cinema italiano Andrea Iervolino.