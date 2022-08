Atriz de iCarly recusou 300 mil dólares de canal para ficar calada sobre abuso

06/08/2022 | 15:11



Jennette McCurdy, a eterna Sam de iCarly, disse que recusou 300 mil dólares da Nickelodeon para ficar calada sobre as inúmeras situações abusivas que vivia enquanto trabalhava para o canal.

A revelação foi feita em sua autobiografia, chamada Eu estou feliz que minha mãe morreu, em tradução livre. O lançamento do livro acontecerá na próxima terça-feira, dia 9 de agosto. Porém, na última sexta-feira, dia 5, a Vanity Fair teve acesso à obra e publicou alguns trechos onde Jennette expõe o abuso no ambiente de trabalho.

Ela descreve o comportamento inadequado de um homem que a atriz chama de O criador. McCurdy afirma que ele insistia para que ela ingerisse bebidas alcoólicas durante as horas em que estava trabalhando, além de tentar fazer massagens e tocá-la muitas vezes:

Ele estende a mão e coloca a mão no meu joelho [...] Ele tira o casaco e o envolve em volta de mim. Ele dá um tapinha nos meus ombros e então o tapinha se transforma em uma massagem.

A artista disse que a tentativa de suborno ocorreu no momento em que sua outra série, Sam & Cat, foi cancelada:

Eles estão te dando trezentos mil dólares e a única coisa que eles querem que você faça é nunca falar publicamente sobre sua experiência na Nickelodeon [...] Especificamente relacionado ao Criador, ela escreveu no livro.

Jennette ainda refletiu:

A Nickelodeon está me oferecendo trezentos mil dólares em dinheiro para não falar publicamente sobre minha experiência no programa? Minha experiência pessoal sobre o abuso do Criador? Esta é uma rede com programas feitos para crianças. Eles não deveriam ter algum tipo de régua moral? Eles não deveriam pelo menos tentar se reportar a algum tipo de padrão ético.