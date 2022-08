Viih Tube posta foto hilária de Eliezer após o amado passar por transplante de cabelo e barba

06/08/2022 | 15:10



Eliezer passou por uma cirurgia de transplante de cabelo e barba. O influencer já tranquilizou os fãs na manhã deste sábado, dia 6, e contou como foi o procedimento.

Para dar apoio ao amado, Viih Tube aproveitou que ele ainda está com curativos no rosto para fazer uma brincadeira. Em seu Twitter, a ex-BBB postou uma foto hilária de Eliezer com o rosto pintado e uma chupeta na boca. Para completar, ela ainda escreveu uma legenda:

Bom dia

O casal está se relacionando desde maio de 2021 e não se desgrudam mais, sempre aparecendo em eventos e viagens juntinhos.