Humberto Martins fala sobre Jade Picon, com quem contracenará na próxima novela das nove da Globo

06/08/2022 | 14:10



Humberto Martins e Jade Picon interpretarão pai e filha na novela Travessia, assinada por Glória Perez, que vai ao ar no final de 2022. Em entrevista à coluna da Patrícia Kogut publicada neste sábado, dia 6, o ator elogiou a influenciadora:

- É uma fofura, uma menina maravilhosa. Muito educada, tranquila. Achei a Jade bem segura, de personalidade forte. Isso é importante

As gravações dos dois no drama ainda não foram iniciadas, mas Humberto e Jade já fizeram algumas leituras de roteiro juntos. O artista veterano acredita que a experiência da ex-BBB nas redes sociais é um fator que vai ajudá-la muito na dramaturgia:

- Depois que a conheci, Jade me mostrou as coisas dela na internet. Pelo que vi ela já tem uma experiência desde muito nova com exposição de conteúdo. Então acho que isso aí é um grande ponto positivo a favor dela.

Humberto Martins estava fora da TV desde 2019, quando atuou em Verão 90. Sobre o seu retorno às telinhas, ele comentou:

- Feliz de estar voltando a trabalhar, principalmente em uma novela da Gloria Perez. Para mim é a maior novelista de todos os tempos. Me sinto muito honrado.