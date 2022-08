Diogo Moreira faz história e conquista primeira pole de um brasileiro na MotoGP3

06/08/2022 | 13:20



Ao garantir o melhor tempo para Etapa da Inglaterra de Moto 3, neste domingo, em Silverstone, Diogo Moreira, de 18 anos, se tornou o primeiro piloto brasileiro a obter a pole position na categoria com o tempo de 2min10s951. A volta foi realizada em sua primeira saída, no Q2, e não conseguiu ser superada por nenhum dos seus concorrentes.

Desde Alexandre Barros, em 2005, um piloto brasileiro não conseguia cumprir tal resultado. Alex cravou a pole durante a segunda etapa da MotoGP daquele ano, em Estoril, Portugal. Na ocasião, o brasileiro também venceu o Grande Prêmio.

Essa foi a primeira pole de Diogo Moreira em sua carreira. Quem completa a primeira fila para o grid de largada são Izán Gevara e Ryussei Yamanaka. Na disputa pelo lugar de honra, o brasileiro superou o vice-líder do Mundial, Izan Guevara, 0s068. A marca tem um sabor ainda mais especial para Diogo já que essa é a primeira corrida do brasileiro após se recuperar de uma contusão no pulso direito.

A largada para a Moto3 acontece neste domingo às 7h20 (horário de Brasília). A segunda fila do grid será formada por Riccardo Rossi, que fez o quarto tempo, seguido de Stefano Nepa e Deniz Öncü.