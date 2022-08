Márcio Canuto celebra que esposa está curada do câncer: Hora de agradecer a Deus

06/08/2022 | 13:10



Notícia boa! Márcio Canuto contou em suas redes sociais que a esposa Líbia Mafra está curada do câncer no útero que descobriu no começo de 2022.

No Feed do seu Instagram, o repórter postou uma foto ao lado da amada e contou que estava brindando a vida:

Este é um brinde à vida. Líbia, minha mulher, descobriu um câncer no útero, meses atrás. E hoje recebeu a benção que esperava: está livre deste problema. Curada !!!

Em seguida, ele agradeceu a todos que apoiaram sua família no momento tão preocupante:

Esta é a hora de agradecer a Deus, pela sua infinita bondade, e ser grato aos profissionais do AC Camargo que, com enorme carinho e extrema competência, realizaram os propósitos do Senhor. Aqui também cabe gratidão aos amigos(as) que nos abasteceram de fé, solidariedade e esperança, tudo isso reforçado por orações poderosas.

Canuto então encerrou:

A soma de tudo isso deu certo. A felicidade mora em nossos corações.