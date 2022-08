Rússia ataca leste da Ucrânia e bombardeia cidade perto de usina nuclear

06/08/2022 | 13:00



As forças russas iniciaram um ataque neste sábado a duas cidades importantes na região leste de Donetsk e mantiveram ataques com foguetes e bombas em outras cidades ucranianas, incluindo uma próxima à maior usina nuclear da Europa, disseram autoridades militares e locais da Ucrânia.

Ambas as cidades de Bakhmut e Avdiivka foram consideradas alvos-chave da ofensiva em andamento da Rússia no leste da Ucrânia. Analistas dizem que Moscou precisa tomar Bakhmut se quiser avançar sobre os centros regionais de Sloviansk e Kramatorsk.

"Na direção de Donetsk, o inimigo está realizando uma operação ofensiva, concentrando seus principais esforços nas direções Bakhmut e Avdiivka. Ele usa ataque terrestre e aviação do exército", disse o Estado-Maior ucraniano no Facebook.

O bombardeio russo matou cinco civis e feriu outros 14 na região de Donetsk no último dia, escreveu o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, neste sábado no Telegram.. Ele afirma que duas pessoas morreram em Poprosny e que Avdiivka, Soledar e Pervomaiskiy registraram uma morte em cada uma.

O governador da região leste de Dnipropetrovsk disse que três civis ficaram feridos depois que foguetes russos caíram em um bairro residencial em Nikopol, uma cidade do outro lado do rio Dnieper da usina nuclear de Zaporizhzhia. A usina nuclear está sob controle russo desde que as tropas de Moscou a tomaram no início da guerra.

"Depois da meia-noite, o exército russo atingiu a área de Nikopol com foguetes Grad (da era soviética) e a área de Kryvyi Rih com artilharia", escreveu Valentyn Reznichenko no Telegram.

As autoridades ucranianas também disseram que um ataque com mísseis russos durante a noite danificou uma infraestrutura não especificada na capital regional de Zaporizhzhia. Na quinta-feira, a Rússia disparou 60 foguetes contra Nikopol e danificou 50 prédios residenciais. Os moradores da cidade, que tem 107 mil habitantes ficaram sem eletricidade.

A empresa ucraniana que opera a usina nuclear disse no sábado que as tropas russas estão usando o porão da usina para se esconder dos bombardeios ucranianos e proibiram sua equipe ucraniana de ir até lá.

"Os ucranianos ainda não têm acesso a essas instalações, então, no caso de novos bombardeios, as pessoas não têm abrigo e estão em perigo", disse a Enerhoatom, uma empresa estatal ucraniana, em seu canal Telegram.

Ainda neste sábdo, dois civis ficaram gravemente feridos depois que as forças russas dispararam foguetes no porto de Mykolayiv, no Mar Negro, antes do amanhecer, segundo autoridades regionais. Isso se seguiu a um ataque na tarde de sexta-feira em Mykolayiv que matou uma pessoa e feriu outras 21.

No norte, a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e seus arredores também foram novamente atacados por foguetes russos durante a noite, de acordo com o governador regional Oleh Syniehubov. Um jovem de 18 anos em Chuhuiv, uma cidade perto de Kharkiv, teve que ser hospitalizado no sábado depois de pegar uma granada não detonada.