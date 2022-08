Proteção contra a varíola

Editorial



Agiu rápido o governo do Estado, sob a liderança de Rodrigo Garcia (PSDB), para proteger a população paulista contra o avanço da monkeypox, no Brasil conhecida como varíola dos macacos. Na quinta-feira, foi anunciada a criação de rede com 93 hospitais com departamentos e leitos destinados a pacientes que forem infectados pelo vírus e precisem de cuidados intensivos. Duas unidades estão no Grande ABC: o Hospital Mário Covas, em Santo André, e o Hospital Serraria, em Diadema. Antecipar-se ao recrudescimento dos casos, preparando retaguarda, é a medida mais eficaz para se evitar que o surto se transforme em pandemia e cause sofrimento e morte.

O novo coronavírus, cuja expansão pelo globo terrestre foi tão intensa e rápida a ponto de ser classificada como epidemia pela OMS (Organização Mundial de Saúde), segue aí para lembrar quanta tragédia advém quando as autoridades demoram a agir. Com o histórico da chegada avassaladora da Covid-19 ainda na lembrança, os técnicos da área da saúde no Estado de São Paulo não perderam tempo diante da nova ameaça ao bem-estar da população.

Além dos 93 hospitais de retaguarda espalhados pelo Estado, o programa do governo estabelece protocolos rígidos para garantir assistência imediata aos doentes. A entrada no sistema de cuidado deve ser feito via rede municipal, por UBS (Unidade Básica de Saúde) ou UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Gestantes deverão ter acompanhamento especial, com a programação do parto em unidade de saúde de alto risco. Tudo para proteger a vida do paulista.

Pouco conhecida por cientistas e médicos, a varíola dos macacos nunca representou ameaça à saúde coletiva – até meados deste ano, quando chegou ao Brasil com toda a força. O Grande ABC se tornou um dos focos da doença, o que exige atenção especial. É exatamente por isso que o anúncio da criação da rede estadual de atuação contra a monkeypox traz um pouco mais de tranquilidade à população. O que não desobriga os cidadãos a tomar todos os cuidados preventivos.