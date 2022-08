Charge - 06 de agosto de 2022

Seri

06/08/2022



No Brasil, a amamentação exclusiva alcança 45,8% dos bebês com até seis meses, segundo o Ministério da Saúde. A outra parcela das crianças, que não recebem o leite direto das mães, dependem do leite humano doado em bancos dos hospitais. Geralmente, a doação de leite é destinada para bebês prematuros internados a baixo do peso (menos de 2,5 kg), com patologias, ou que não podem ser alimentados diretamente pelas próprias mães.

Atualmente, 68 crianças nessas condições dependem do leite doado nos únicos três equipamentos existentes na região – Hospital Estadual Mário Covas e Hospital da Mulher, em Santo André, e HMU (Hospital Municipal Universitário), em São Bernardo.