Corinthians esquece derrotas para colocar pressão no Palmeiras

Da Redação



06/08/2022 | 11:27



Em situação delicada na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians reúne forças para se manter na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de esquecer a derrota para o Flamengo e encarar o Avaí, na Ressacada, hoje, às 19h, pela 21ª rodada do torneio nacional.

O Corinthians é o vice-líder do Brasileirão, com 38 pontos. O primeiro colocado é o Palmeiras, que tem 42. Como joga no sábado e o rival, no domingo, a equipe alvinegra poderá encurtar essa distância com um triunfo em Florianópolis e pressionar os palmeirenses, que pegam o Goiás no Allianz Parque.

Os comandados de Vítor Pereira tentarão se aproveitar da fase turbulenta que vive o Avaí. O time de Eduardo Barroca está à beira da zona de rebaixamento e venceu apenas um dos últimos oito jogos que fez no Brasileirão. Em casa, onde mostrava relativa força, o conjunto catarinense começou a perder pontos preciosos, como diante de Flamengo, Cuiabá e Palmeiras.

EIS A QUESTÃO

Vítor Pereira quebra a cabeça para encontrar uma escalação forte para o Corinthians sem prejudicar as ambições já fragilizadas na Copa Libertadores. O português não poderá contar com Maycon que fraturou o segundo dedo do pé esquerdo. O meia Ramiro, que voltou de empréstimo, pode ganhar alguns minutos, assim como Renato Augusto, recuperado de lesão na panturrilha.

O técnico corintiano deve optar por levar à campo uma escalação com muitos jogadores considerados reservas. Roger Guedes é favorito a assumir o comando do ataque. Rafael Ramos e Fábio Santos herdam as laterais.

O volante argentino Fausto Vera, que chegou do Argentinos Juniors, deve compor o meio de campo corintiano.