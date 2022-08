Tigre encara Bahia de Feira pelas oitavas da Série D

Pedro Lopes

Especial do Diário



06/08/2022



O São Bernardo FC encerrou suas preparações para encarar a equipe do Bahia de Feira, hoje, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Grande ABC vai se aventurar pela primeira vez na sua história em território nordestino.

O Tigre não tem desfalques para a partida. O técnico Márcio Zanardi terá força máxima para o confronto contra o Tremendão. A equipe usou o CT do EC Vitória, em Salvador, para treinamentos em gramado society, para melhor adaptação e preparação para o confronto.

Márcio Zanardi destacou que o Tigre vai jogar para vencer a primeira partida do mata-mata, além de traçar as estratégias para enfrentar qualquer adversidade que a equipe do Bahia de Feira possa apresentar.