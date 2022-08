Polícia diz que furto de fios elétricos cresceu 300%

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



06/08/2022 | 10:31



A Polícia Civil de Ribeirão Pires desencadeou a Operação Ferrolho nesta semana para vistoriar oito ferro-velhos do município. Nenhum fio elétrico de cobre oriundo de iluminação pública, fruto de furto, foi encontrado. A operação ocorreu depois de um levantamento feito pela Polícia Civil indicar que esse tipo de crime cresceu 300% no mês de julho.

Durante a ação, também foram autuados dois comércios que estão com a documentação irregular. A Operação Ferrolho deve continuar a investigação nos próximos dias e tem o objetivo de aumentar a fiscalização para dificultar a venda dos materiais roubados.

“Ações preventivas como essa são fundamentais para a nossa segurança, mas também para a manutenção do meio ambiente”, ressaltou a secretária do Meio Ambiente, Andreza Araújo, que explica ainda que “a comercialização de materiais roubados resulta no descarte irregular de forma não segura para a natureza, poluindo a flora, causando danos a fauna e aos munícipes posteriormente.”

VÍTIMAS

Moradores do bairro Jardim Caçula, às margens da rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires, relataram que foram surpreendidos quando notaram que a entrada do bairro havia sido saqueada por ladrões que levaram dez refletores, fios e ainda depredaram o local. Na tentativa de coibir a ação dos criminosos, os vizinhos farão nova intervenção com instalação de câmeras de vigilância nos arredores. Revoltados, eles postaram desabafos nas redes sociais.