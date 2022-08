Berkshire Hathaway registra prejuízo líquido de US$ 43,7 bi no 2º trimestre

06/08/2022 | 10:14



A Berkshire Hathaway reportou há pouco prejuízo líquido aos acionistas de US$ 43,755 bilhões no segundo trimestre de 2022. O resultado reverte lucro de US$ 28,094 bilhões registrados no mesmo período de 2021.

O prejuízo antes do imposto de renda e questões ligadas ao método de equivalência patrimonial foi de US$ 55,713 bilhões, ante um resultado positivo de US$ 35,574 bilhões um ano antes.

As receitas totais da companhia foram de US$ 76,180 bilhões, frente a US$ 69,114 bilhões registrados de abril a junho de 2021. Já as perdas ligadas investimento e derivativos foram de US$ 66,919 bilhões, ante ganhos de US$ 27,394 bilhões no período correspondente do ano passado.