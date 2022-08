CEI do pix e Rio Grande da Serra faz convocação de primeiros depoentes

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



06/08/2022 | 09:22



A CEI (Comissão Especial de Inquérito) criada pela Câmara de Rio Grande da Serra para apurar suposto esquema de corrupção na gestão do ex-prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) e possível pagamento de propina por pix aprovou a convocação das duas primeiras testemunhas.

O empresário Eduardo de Jesus Dias, autor de um dos pedidos de impeachment contra Claudinho da Geladeira, e o suplente de vereador Waine Arcanjo (Agir) foram os convocados. Ambos irão prestar depoimento aos parlamentares de Rio Grande da Serra na próxima quinta-feira (11).

Além dos dois s primeiros depoentes, a reunião também reforçou a solicitação de novos documentos junto ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Eduardo de Jesus será o primeiro ouvido pela CEI. Ele protocolou um dos pedidos de impeachment depois de Claudinho não responder a 17 requerimentos de vereadores nos meses de fevereiro e maio de 2021. Um inquérito foi aberto à época após a defesa do ex-prefeito denunciar Eduardo sob a suspeita de que ele teria levado documentos falsos à Câmara.

A convocação de Eduardo causou divergência entre os integrantes da Comissão. O vereador proponente da CEI, Marcelo Cabeleireiro (PSD), não concordou com a convocatória. “Conversando com os advogados, eles disseram que a situação do pix e do Eduardo são dois processos diferentes”, disse.

Já o presidente da CEI, Elias Policial (Podemos), foi favorável à convocação do empresário, a exemplo do relator da comissão, Roberto Contador (Avante). “O objetivo é esclarecer os fatos que possam contribuir e trazer dados para uma investigação transparente”, afirmou Elias Policial.

Waine Arcanjo, o segundo depoente, acusou Claudinho da Geladeira de tentar barrar o avanço de sua cassação na Câmara, oferecendo o cargo de secretário de Esportes ao vereador Claudinho Monteiro (PTC), de quem Arcanjo é suplente.

COMISSÃO

A instalação da CEI foi aprovada pela Câmara para apurar supostos pagamentos, via Pix, realizados pelo ex-secretário de Governo Admir Ferro – na gestão de Claudinho da Geladeira (PSDB) – ao ex-chefe de assessoria do Legislativo Gabriel Campagnoli.

O Diário teve acesso aos comprovantes de pagamentos que Admir Ferro teria feito a Campagnoli. Ao todo, o então secretário transferiu R$ 3.153 para o ex-funcionário da Câmara. Os depósitos foram realizados no dias 13,14, 24 e 25 de dezembro de 2021. Campagnoli fezdelação ao Ministério Público, admitindo os fatos.