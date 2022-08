Filha de Will Smith se pronuncia sobre polêmica do pai no Oscar: Vejo toda a minha família como humana

06/08/2022 | 09:11



Willow Smith, filha caçula de Will Smith, falou pela primeira vez sobre o tapa do seu pai em Chris Rock durante a premiação do Oscar, no mês de março. O assunto foi abordado durante uma entrevista à revista americana Billboard.

Segundo Willow, a repercussão do assunto a deixou abalada, mas não causou grandes impactos em sua vida. Ela ainda fez questão de declarar o amor que sente pela família:

Vejo toda a minha família como humana, e os amo e os aceito por toda a sua humanidade. Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, e espera-se que ajamos de uma maneira que não leva a uma vida humana saudável e não leva à honestidade, disse ela.

Vale pontuar que a declaração de Willow aconteceu uma semana após o vídeo de desculpas de Wiil Smith:

- Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui sempre que você estiver pronto para conversar, disse o ator na gravação.