Bonome e Paulo Pinheiro já estão no sistema do TSE

Representantes de São Caetano na eleição de outubro, o ex-prefeito Paulo Pinheiro e o ex-secretário Nilson Bonome (ambos do União Brasil) já tiveram seus nomes registrados junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A legenda foi uma dos primeiras a apresentar à Justiça a relação dos candidatos que foram homologados na convenção.

Paulo Pinheiro será candidato a deputado estadual e Nilson Bonome disputará a eleição para deputado federal. Em consulta ao site do TSE, na sessão Divulgacand, é possível verificar até o mesmo os números dos políticos que estarão nas urnas. Ainda assim, Pinheiro e Bonome ainda aguardam o deferimento por parte do tribunal superior.

Para Bonome, o registro da candidatura representa uma nova fase da campanha eleitoral, que, até então, foi mais voltada a se apresentar ao eleitorado do Grande ABC e colocar seu nome à disposição para o eleitorado. “É um momento novo da nossa candidatura a deputado federal, que vem ganhando apoiadores e crescendo muito nas últimas semanas”, disse o ex-secretário.

“A nossa região tem um enorme potencial e uma grande força econômica no estado de São Paulo. E a representatividade não está à altura do que poderíamos. Precisamos de mais representantes na Câmara Federal. Nosso objetivo é garantir esse espaço como uma voz importante da região em Brasília.”

Os nomes de Bonome e de Paulo Pinheiro foram homologados pelo União Brasil durante convenção realizada no dia 21 de julho, em São Paulo. Em ato político realizado no início do mês, Bonome e Paulo Pinheiro estiveram no palco, acompanhado das principais lideranças do partido no País, e discursaram. O ex-prefeito de São Caetano foi oficialmente lançado candidato pelo presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, e pelo presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. Paulo Pinheiro chegou a ser anunciado como “futuro deputado” por Milton Leite.

Bonome considerou o evento como “um dia de muita alegria para consolidar o projeto do União Brasil.”

