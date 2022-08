Holandês Wijnaldum é anunciado na Roma após fracassar ao lado das estrelas do PSG

05/08/2022 | 16:30



Wijnaldum chegou ao PSG na temporada passada sob enorme expectativa de se destacar no meio-campo da equipe. Mas não conseguiu se firmar ao lado de Messi, Neymar, Di María, Mbappé e outras estrelas. Acabou encostado, na reserva, e agora acertou com a Roma para buscar volta por cima na carreira. O volante e capitão holandês, de 31 anos, fica por uma temporada no novo clube, com chance de compra após o término do contrato.

"A AS Roma tem o prazer de anunciar a contratação de Georginio Wijnaldum. O holandês de 31 anos chega temporariamente aos Giallorossi vindos do Paris Saint-Germain. O acordo prevê a opção de transferência definitiva no final da temporada 2022-23", fez o anúncio oficial os italianos.

Wijnaldim desembarcou na Itália na quinta-feira, recepcionado por muitos torcedores da Roma. Aprovado nos exames médicos, assinou contrato e vestiu a camisa 25 da equipe, já à venda no site oficial.

Destaque no Liverpool antes da transferência para a França, o meio-campista comemorou o acerto. "É realmente emocionante ser um jogador da Roma. Todas as pessoas com quem conversei me deram excelentes sentimentos sobre o clube e os torcedores", celebrou.

Empolgado, prometeu muita dedicação para recolocar os romanos na disputa por conquistas. "O clube mostrou o quanto me queria através dos esforços feitos para fechar o negócio de forma positiva, assim como todos os torcedores que me demonstraram carinho nas redes sociais nos últimos dias. Isso sempre dá muita confiança ao jogador", admitiu. "Estarei comprometido em dar 100% e ajudar a equipe a competir por todos os nossos objetivos nesta temporada."

Não menos satisfeita, a diretoria da Roma comemorou a contratação de peso. "A escolha de Wijnaldum em vir para a Roma é a enésima demonstração de que jogadores de qualidade técnica e personalidades extraordinárias acreditam com tanta firmeza no projeto do clube, que se comprometem com todas as suas energias para o sucesso das negociações", disse Tiago Pinto, gerente geral da área de esportes. "Só podemos estar particularmente felizes com sua chegada. Gini tem uma liderança inata, que o levou a se tornar capitão de uma das seleções mais fortes do mundo, além de uma classe que tornará nossa equipe cada vez mais competitiva."