Casa Branca condena ações da China sobre Taiwan e diz manter comunicação aberta

05/08/2022 | 16:21



Secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre disse que "as ações da China agora são fundamentalmente irresponsáveis" no que tange à Taiwan. Em coletiva nesta sexta-feira, 5, a porta-voz afirmou que Washington mantém linhas de comunicação aberta com Pequim.

"Continuaremos a condenar ações que vimos", disse ela, que reiterou que membros do Congresso já haviam visitado Taiwan anteriormente e que esse era um direito da presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi.