Jô Soares estava enfrentando problemas urinários, diz produtora do humorista

05/08/2022 | 16:10



Nesta sexta-feira, dia 5, a ex-produtora do programa do Jô Soares, Anne Porlan, conversou por telefone com a repórter Thaís Luquesi, e esclareceu algumas questões sobre a morte do humorista.

No SP1, Thais contou que a produtora era amiga pessoal de Jô e trabalhou com ele por 22 anos. Durante a conversa das duas, Anne reforçou que a morte do apresentador foi de maneira natural:

- Anne pediu par reforçar que Jô Soares morreu de maneira natural, ele não tinha nenhum problema com Covid-19, ela pediu para que isso fosse reforçado, porque algumas pessoas chegaram a suspeitar que pudesse ter algum problema desse tipo e ela reforçou que não. Ele era muito cuidadoso, e de fato ele já havia tendo alguns problemas recorrentes urinários.

Vale ressaltar que a família de Jô decidiu não divulgar a morte do humorista, para respeitar sua vontade