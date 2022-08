SP treina maternidades e escolas para conter varíola dos macacos

05/08/2022 | 15:45



A Prefeitura de São Paulo e o governo estadual paulista anunciaram medidas para enfrentar o surto de varíola dos macacos: os planos incluem a preparação de maternidades para atender grávidas infectadas e orientações a professores para identificar casos suspeitos entre crianças. Até ontem haviam sido registradas no Estado 1.298 infecções - a maioria na Grande São Paulo.

A doença é mais comum em homens gays e bissexuais (97% dos casos), mas o governo pondera que outros grupos também podem se infectar, entre eles pessoas com risco de agravamento, como gestantes, crianças de até 8 anos e pessoas com deficiência imunológica (imunossuprimidos).

"Pode acontecer com todo mundo", disse o secretário estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip, em evento sobre o plano de combate à doença no Estado. Para ele, a prevalência da doença entre homens que fazem sexo com outros homens é "transitória". "Daqui a pouco, todos estarão passíveis de contaminação", afirmou Uip. No Estado, há cinco crianças de até 9 anos e cinco adolescentes infectados, em isolamento, além de duas grávidas.

Ontem, os Estados Unidos decretaram que o vírus é uma emergência em saúde pública, como fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 25.

TRANSMISSÃO

A varíola dos macacos é transmitida por contato com as lesões na pele, fluidos corporais, gotículas e materiais contaminados. A letalidade, de modo geral, é baixa e as características de transmissão e demanda hospitalar são bastante diferentes da covid-19. No Brasil, foi registrada na semana passada a 1ª morte, de um paciente que estava em tratamento contra câncer.

Secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn pondera que o surto deve ter mais impacto ao atendimento em unidades básicas de saúde do que em leitos de internação - ontem, havia dois internados no Estado. Ainda assim, disse, é preciso coordenar esforços para diagnóstico e atendimento.

O governo definiu 93 hospitais estaduais e maternidades de referência para casos mais graves com necessidade de internação, leitos de isolamento ou UTIs. Em relação às maternidades, o plano prevê acompanhar gestantes infectadas e indicação para que façam o parto em uma unidade de saúde de alto risco. Além disso, a recomendação geral para o parto de infectadas será a cesárea.

Grávidas infectadas podem ter parto normal caso não haja lesões na região vulvovaginal ou perianal (em torno do ânus). A ideia é evitar a transmissão para o recém-nascido. "Deixamos 56 maternidades no Estado preparadas para as pacientes", disse Gorinchteyn. A recomendação também é de suspender o aleitamento materno por 14 dias, caso a mãe esteja infectada. Ainda não há clareza se a transmissão ocorre pelo leite materno. "A orientação é manter (o bebê) afastado da mãe (infectada) para evitar o contato", disse.

Nesta semana, o Ministério da Saúde recomendou que grávidas, puérperas (mulheres que acabaram de dar à luz) e lactantes usem máscaras em locais fechados para prevenir a infecção pela varíola. A orientação foi classificada pelo governo paulista como "prudente".

CRIANÇAS

Em outra frente, a Prefeitura de São Paulo fez capacitação com profissionais da Educação, como diretores e professores, para identificar casos suspeitos entre crianças. O treinamento, que também incluiu profissionais da saúde, teve participação de 5,5 mil servidores e ocorreu após registros de casos entre crianças.

"Estamos tentando mostrar aos professores que se verificarem alguma criança com algum tipo de lesão - e na própria residência isso também pode ser verificado - (devem) levar a uma unidade de saúde para o diagnóstico precoce e isolamento precoce para evitar a disseminação", explicou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Ele diz que ainda é desconhecida a evolução da doença nas crianças - até agora, em São Paulo, todas tiveram sintomas leves. Entre as infectadas na capital, a contaminação foi, provavelmente, em casa por um familiar, diz Luiz Artur Vieira Caldeira, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. O compartilhamento de objetos, como toalhas de rosto, além de beijos e abraços, t podem transmitir o vírus - pessoas com suspeita da doença devem evitar essas práticas.

Para o infectologista Marco Aurélio Sáfadi, que participou da capacitação dos educadores, a hora é de cautela, mas sem pânico. Ele afasta o risco de que escolas sejam focos de contágio. "O risco será muito maior na casa onde eventualmente haja um caso." Sindicatos e associações de escolas privadas de São Paulo dizem não ter casos entre seus alunos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.