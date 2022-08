Bustos diz atuar em qualquer setor do ataque do São Paulo: 'Onde o time precisar'

05/08/2022 | 15:30



Após assinar contrato de empréstimo até o fim de junho de 2023, o atacante Nahuel Bustos foi apresentado, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, como o mais novo reforço do São Paulo para a temporada. Após receber a camisa 19 das mãos do presidente Julio Casares, o atleta, de 24 anos, que estava no Girona, da Espanha, revelou sua disponibilidade para atuar em qualquer função do setor ofensivo da equipe de Rogério Ceni.

"Jogo de centroavante, de ponta. Posso fazer qualquer posição do ataque. Onde a equipe precisar", disse o jogador, de 1,76 metro de altura e 74 quilos. "Escolhi o 19 porque no Girona (da Espanha) usei esse número e me deu sorte", revelou o atacante, que poderá reforçar o time no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, caso o São Paulo passe para as semifinais. Na Copa do Brasil, as inscrições já se encerraram.

Bustos revelou que conversou com Calleri e foi aconselhado pelo compatriota a aceitar a vinda para o time do Morumbi. "Primeiro agradecer pela apresentação. Estou contente de estar aqui. A possibilidade de vir ao São Paulo, pela história do clube, três Libertadores, três Mundiais. Sabia o que significava o clube e estou contente. Conversei com o Calleri, me recebeu muito bem. Sempre se mostrou disposto a me ajudar."

Quarta contratação do São Paulo na janela de transferências, Bustos se junta a Marcos Guiherme, Galoppo e Felipe Alves. Com 45 jogos e 11 gols pelo Girona na última temporada, o argentino já treinou com o restante do elenco são-paulino nesta sexta-feira. Ele fez exercícios na academia e participou de atividades de campo.

"Eu estava treinando sozinho na Argentina. Hoje treinei com a equipe, que é muito importante. Mas eu me sinto muito bem, tratarei de estar pronto o mais rápido possível", afirmou o atacante, que soma passagens por Talleres e Pachuca, do México.