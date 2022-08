Anitta lança o videoclipe de 'Gata': 'Adorei incorporar uma mulher felina'

05/08/2022 | 15:27



Anitta lançou nesta sexta-feira, 5, o videoclipe de Gata, em parceria com o porto-riquenho Chencho Corleone. A faixa faz parte do álbum Versions of Me, o quinto da discografia da carioca. A produção é a primeira de três videoclipes que a cantora vai lançar este mês. A direção é uma colaboração de Anitta com Giovanni Bianco, diretor criativo responsável por videoclipes como Bang e Girl From Rio, além de trabalhos com Madonna.

"Me diverti muito gravando o videoclipe de Gata. Sei bem que essa é uma das favoritas dos fãs desde que o álbum saiu, então, lançar esse clipe tem um sabor especial", comemora Anitta. "O vídeo tem uma vibe mais dark e sensual, adorei incorporar essa personagem de mulher felina e poderosa. A Anitta desse universo é totalmente sem medo, determinada e autoconfiante, quase uma super-heroína mesmo", completou.

O vídeo - que reflete a mensagem de protagonismo feminino e autoestima - retrata Anitta mais poderosa do que nunca, em cenas cheias de sensualidade. Para o figurino, peças de couro e tons soturnos.

Esse clima é novidade na videografia da cantora, que gosta de sempre variar e brincar com suas referências em videoclipes. "Gosto muito de como o Versions of Me explora diferentes lados meus e todos os videoclipes que criamos para esse projeto. Tem uma Anitta diferente em cada um deles", explicou.

Mais videoclipes a caminho

Gata inicia os trabalhos de três videoclipes que entram para o universo do álbum Versions of Me em um período de três semanas. "Qual você acha que vai ser o primeiro?", Anitta brincou com os fãs em suas redes sociais, ao anunciar a novidade, começando nesta sexta-feira.

Lobby, parceria com a lendária rapper americana Missy Elliott, e El Que Espera, dueto com Maluma, são os próximos. Ambas as faixas farão parte da versão deluxe do álbum. A ordem desses lançamentos ainda não foi revelada.

Deo colônia íntima Puzzy by Anitta

Além disso, é em Gata que a deo colônia íntima Puzzy by Anitta, lançada pela cantora em parceria com a Cimed, fará uma aparição. O produto foi pensado para perfumar regiões íntimas e, desta forma, proporcionar bem estar, empoderamento pessoal e qualidade de vida sexual, independente do gênero.

A ideia veio da própria cantora: ela era adepta da fragrância íntima fabricada por sua amiga, a empreendedora Marcela Guimarães, e decidiu viabilizar a produção de um novo produto em escala industrial ao lado dela.

Não demorou muito para que as duas se associassem à Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do País, nesta tarefa. São três fragrâncias diferentes, todas com nomes que fazem referência à carreira de Anitta - Se Envolver, Agátta e Preparada.

A fórmula de Puzzy by Anitta foi desenvolvida pela Cimed, com aprovação da Anvisa, além de ter passado por testes ginecológicos e dermatológicos rigorosos.

Lançamento da campanha

E é nesta sexta-feira o lançamento oficial da campanha do produto, cem por cento digital, com fotos captadas durante a gravação do clipe de Gata. As imagens foram feitas em Nova York, em maio.

As embalagens de Puzzy by Anitta também são parte do desdobramento da campanha, já que mostram as tatuagens íntimas de Anitta. Além disso, por meio de um QR code, quem comprar o produto poderá acessar conteúdos exclusivos desenvolvidos pela cantora.

"Optamos por fazer junto com a gravação do clipe para que toda a atmosfera da Anitta e do produto estivessem presentes na nossa campanha. Todos estavam respirando Puzzy naquele momento, especialmente devido à ação de 'product placement' no clipe", conta Fernando Sodré, Diretor de Marketing na Cimed.