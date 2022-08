Naldo Benny diz que abriu caminhos para indústria do funk: Sem o Naldo, não existiria Anitta

05/08/2022 | 14:11



Recentemente durante participação no podcast Barba Cast, Naldo Benny comentou sobre uma fala da Kamila Filaho, ex-empresária de Anitta. Ela havia dito em uma entrevista que o cantor abriu caminho para que a dona do hit Envolver alcançasse o sucesso internacional:

- Naldo sempre teve uma cabeça voltada ao Pop. Ele é um anfitrião, foi ele quem virou a chave. Se ele não tivesse surgido, talvez a Anitta não viesse no mesmo embalo. Não existiam meninas ou meninos no funk com o balé no palco, esse tipo de coisa.

O funkeiro concordou com a empresária e ressaltou que ele transformou o estilo:

- A Kamilla está muito certa quando coloca assim, sem o Naldo, não existiria Anitta. Eu fui o cara que virei o funk para o funk pop. Eu fiz o funk virar uma indústria, industrializei o gênero.

O cantor ressaltou que foi um dos primeiros a pensar em uma carreira internacional com o funk e comentou que via semelhanças do estilo com a música que bomba fora daqui:

- Em 2008, eu dava entrevistas dizendo: vou ter uma casa em Miami, vou fazer uma carreira internacional, começando em Miami, para o público latino [que mora lá]. A Anitta seguiu isso. Eu olhei para o quadro e falei, eu consigo gravar uma música com Jay-Z, com Chris Brown. Porque o meu som é um som urbano, eletrônico como o deles, é da rua! O funk tem essa semelhança à música eletrônica norte-americana.

Além de Naldo, sua esposa Mulher Moranguinho também estava na entrevista. Ela comentou que o cantor mostrou para as gerações que vieram depois, que era possível pensar em levar o estilo musical para o mundo.