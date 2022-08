Fábio Porchat fez primeira aparição em programa de Jô Soares aos 18 anos de idade

05/08/2022 | 14:10



Hoje em dia, Fábio Porchat tem um currículo repleto de produções, peças, filmes e séries. É conhecido aqui no Brasil e até no exterior, mas você sabia que ele começou no Programa do Jô? De acordo com o jornal Extra, o humorista apareceu pela primeira vez na televisão através da atração de Jô Soares, que morreu nesta sexta-feira, dia 5, aos 84 anos de idade, no início dos anos 2000.

Na época, Porchat tinha 18 anos de idade e era estudante de administração. O jovem pediu uma chance ao apresentador de mostrar o esquete que tinha feito baseado no seriado Os Normais. Desde então, ele caiu no gosto do povo e se dedicou à carreira de humorista.

Nas redes sociais, Fábio lamentou a morte do amigo, e escreveu:

O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor? A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade. Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil? Um beijo do gordo.