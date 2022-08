Última aparição pública de Jô Soares foi se vacinando contra Covid-19

05/08/2022 | 13:11



Discreto, quando não estava trabalhando, Jô Soares vivia longe dos holofotes e se refugiava em seu apartamento em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, até o dia de sua morte, nesta sexta-feira, dia 5. De acordo com jornal Extra, a última aparição pública do apresentador aconteceu em fevereiro de 2021, quando ele se vacinou contra a Covid-19 no Estádio do Pacaembu.

Por conta dos 84 anos de idade, Jô foi um dos primeiros a se vacinar no mundo artístico. Na época, ele apareceu no banco carona do carro e conversou com os jornalistas:

- Alívio. Um grande alívio. Vacinem pela amor de Deus, disse à TV Globo.