Corpo de Jô Soares já deixou hospital; velório e enterro serão restritos a familiares e amigos íntimos

05/08/2022 | 13:11



O corpo de Jô Soares deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 5, por volta das 10h. O apresentador faleceu aos 84 anos de idade após duas semanas internado. A causa da morte não foi divulgada.

A unidade de saúde não informou o local do velório e do sepultamento, apenas que serão restritos a amigos mais íntimos e familiares do humorista. Vale pontuar que o anúncio da morte do apresentador foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô, nas redes sociais.

A morte de Jô Soares causou forte comoção em todos. Durante o Bom Dia SP, o saxofonista Derico Sciotti se emocionou ao falar do apresentador e do tempo de amizade com o comunicador.