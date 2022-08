Biden comemora desemprego no menor nível em 5 décadas e vê progresso com payroll

05/08/2022 | 12:42



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a taxa de desemprego de 3,5% em julho, equivalente a menor já registrada nos últimos 50 anos, segundo ele. O mandatário creditou o dado ao seu plano econômico, que focou em "reconstruir a economia e a classe média" norte-americana, nas suas palavras.

Além da queda do desemprego, o payroll de julho registrou criação de 528 mil empregos e alta salarial acima do esperado no mês.

Para Biden, o relatório é sinal de "progresso significativo" aos trabalhadores norte-americanos.

Em seu comentário, divulgado nesta sexta em nota à imprensa, o presidente dos EUA não abordou a questão da alta inflação nos EUA, que tende a acelerar mais diante do mercado de trabalho aquecido.

Recentemente, ele disse confiar no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para combater o aumento dos preços e considerou natural a desaceleração da economia diante da ação do BC.