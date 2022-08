Simony posta foto de cabelo curto e atualiza os fãs após sessões de quimioterapia

05/08/2022 | 12:11



Simony está compartilhando cada momento de seu tratamento contra o câncer com os fãs através do seu Instagram. A cantora aparece todos os dias nos Stories para atualizar como está seu estado de saúde e como tem sido os dias de internação no hospital em São Paulo.

Vale lembrar que Simony descobriu um câncer de intestino após suspeitar de ínguas na região da virilha que eram bastante doloridas, a cantora realizou exames de rotina e descobriu que precisaria fazer uma colonoscopia com biopsia, foi então que recebeu o diagnóstico. Na última quinta-feira, dia 4, a artista apareceu pela primeira vez com os cabelos curtos, sem nenhum tipo de aplique, e disse que está se desapegando da vaidade para focar suas energias na saúde.

Desapegando da vaidade e me apegando cada vez mais a vida. Ressignificar . De cara limpa e coração aberto amando meu cabelo curto me sentindo linda.

Os fãs ficaram super felizes em ver a artista bem e feliz, e não parecem estar muito preocupados porque Simony contou que não está sentindo nenhum dos sintomas ruins da quimioterapia. Em seu relato, a cantora disse que não está tendo enjoos ou outras reações ao tratamento, além de estar tentando manter os cabelos com uma touca especial que congela os fios para evitar a queda.

Já nesta sexta-feira, dia 5, a artista voltou a agradecer todas as mensagens de carinho e apoio que tem recebido dos fãs e seguidores na internet desde que anunciou o início do tratamento. Com outra foto sorridente e os cabelos curtos, Simony relembrou os fãs que fará a terceira quimioterapia ainda hoje e voltará para casa por 18 dias antes de precisar retornar para seguir o tratamento.

Só pra dizer pra vocês obrigada por tantas orações, amor. Meu Deus que lindo tudo isso. Por aqui tá tudo bem. Faço a 3 quimio e vou pra casa. Sem palavras. Amo cada um de vocês.