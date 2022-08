Ex-ator mirim, Pedro Malta espera primeiro filho

05/08/2022 | 12:11



Chupeta, fralda, mamadeira... Alguns famosos irão adicionar esses itens na lista do supermercado pois vão receber (ou já receberam) a visita da cegonha, e a família vai crescer. Pedro Malta é exemplo disso. O ex-ator mirim usou suas redes sociais no dia 4 de agosto para contar que espera pelo primeiro filho.

Hoje eu quero compartilhar com vocês aquele que já é um dos dias mais importantes da minha vida. Ainda não é O mais importante porque ele ainda está por vir - em alguns meses, na verdade. Desde que eu soube que você estava vindo, fiquei sem dormir de tanta ansiedade e felicidade, mas já sonhando acordado com sua chegada. Desde que me vi imaginando - e entendendo - o privilégio que seria te ter em meus braços, passo a esperar cada dia, cada minuto e segundo com toda a vontade que existe dentro de mim de apresentar esse mundão a você. Falando em mundo, levanto-me e deito-me com a tranquilidade de saber que quem te trará até ele é a mulher que amo com toda a minha vida, por todas as vidas. Chega logo, que meu coração já esta em festa como se você já estivesse aqui. Obrigado @fernandalmalta por dividir comigo esse pedacinho de amor infinito. Eu te amo tanto que esse sentimento nem cabia mais em mim: tivemos que gerar outro CPF pra dividir comigo kkk.

Que fofura, né?