Adriane Galisteu revela que Jô Soares vivia momento delicado de saúde: Ia e vinha do hospital

05/08/2022 | 12:11



A morte de Jô Soares pegou muita gente de surpresa na manhã desta sexta-feira, dia 5. Mas, segundo Adriane Galisteu, em entrevista para o Balanço Geral, o jornalista vinha enfrentando um momento delicado de saúde já há algum tempo.

Sem revelar a causa da morte, ou a doença que Jô havia sido diagnosticado, ela disse:

- Ele estava em um momento delicado de saúde. Fazia um tratamento complicado, com a idade avançada, ia e vinha do hospital, mas não importa. A gente nunca está preparado para a partida. Não sei lidar com a morte.

Apesar de tudo, Jô ainda tinha planos de voltar ao trabalho. Inclusive, ele e Adriane estavam planejando lançar uma peça de teatro após a pandemia de Covid-19.

- Ele já estava fora do ar, e, para mim, estava fazendo muita falta. A gente estava conversando sobre uma possível volta ao teatro depois da pandemia. Eu estou até com o texto que ele tinha me convidado para fazer um papel, para começarmos as leituras. [...] Eu ia ter que encaixar entre A Fazenda e o Power Couple, que era o único tempo que eu tenho. A gente estava exatamente nesse processo de voltar aos palcos. Estou com o coração dilacerado.