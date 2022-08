Exportações de veículos sobem 76,3% em julho contra julho de 2021, revela Anfavea

05/08/2022 | 12:02



As montadoras embarcaram 41,9 mil veículos a mercados internacionais no mês passado, volume que corresponde a um crescimento de 76,3% na comparação com julho de 2021. Frente a junho de 2022, as exportações caíram 11,4%, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira pela Anfavea, a entidade que representa a indústria nacional de veículos.

Com o resultado, as exportações de veículos, que têm na Argentina o principal destino, somaram 288,2 mil unidades desde o início do ano, com alta de 28,7% em relação aos sete primeiros meses de 2021.

O levantamento da Anfavea mostra ainda que as montadoras abriram 1,3 mil vagas de trabalho em julho, encerrando o mês com 103,8 mil pessoas empregadas.