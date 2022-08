O que fazer em Buenos Aires – Atrações, hotéis e restaurantes

Maria Beatriz Vaccari

Decidir o que fazer em Buenos Aires nem sempre é uma tarefa fácil, já que a capital Argentina oferece inúmeras atividades divertidas e conquista seus visitantes com shows de tango, jogos de futebol, restaurantes incríveis e muitos passeios divertidos.

Dicas de viagem para Buenos Aires

Assim como em outras metrópoles da América do Sul, a exemplo de São Paulo (SP), as atrações da capital argentina agradam turistas de todas as idades. Há muito o que fazer em Buenos Aires, que oferece opções para todos os gostos e bolsos.

Neste post, confira as atrações imperdíveis que devem ser visitadas em um roteiro de até quatro dias e veja dicas como:

Onde fica Buenos Aires

Como chegar a Buenos Aires

Transporte em Buenos Aires

Quando ir a Buenos Aires

O que fazer em Buenos Aires (roteiro e dicas de 20 atrações)

Onde comer em Buenos Aires

Onde ficar em Buenos Aires

Planeje sua viagem para Buenos Aires

Onde fica Buenos Aires

Buenos Aires é a capital da Argentina. Localizada na região centro-leste do país, a metrópole é a região mais populosa do pedaço, com aproximadamente 13 milhões de habitantes.

A cidade é banhada pelo famoso Rio da Prata e oferece fácil acesso a destinos do Uruguai, como o pequeno município de Colonia del Sacramento.

Como chegar a Buenos Aires

@travelbuenosaires Puerto Madero, em Buenos Aires

A cidade de Buenos Aires tem dois aeroportos: Aeroparque Jorge Newbery e Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

O primeiro é um pouco menor e fica mais próximo do centro da cidade (cerca de 7 quilômetros). O segundo, por sua vez, conta com uma infraestrutura mais completa para voos internacionais, mas fica a 31 quilômetros da região central de Buenos Aires.

Ambos recebem voos diretos de cidades brasileiras, como Guarulhos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Os trechos são operados por companhias aéreas como Latam, Aerolíneas Argentinas, Gol e Turkish Airlines.

Para encontrar passagens aéreas mais baratas para Buenos Aires, acesse a ferramenta Skyscanner. Além de contar com os preços mais acessíveis, o site oferece diferentes opções de rotas para a capital argentina.

Os motoristas que adoram uma road trip também podem planejar um roteiro para visitar a cidade de carro. Saindo de Porto Alegre (RS), por exemplo, é preciso rodar pouco mais de mil quilômetros – o equivalente a quase 16 horas de viagem.

Transporte em Buenos Aires

@travelbuenosaires Buenos Aires tem boas linhas de metrô e ônibus

Buenos Aires conta com seis linhas de metrô que levam às principais partes da cidade. Além disso, o destino tem mais de 180 linhas de ônibus.

A dica para quem pretende usar o transporte público com frequência é comprar o cartão Sube, que dá acesso a ônibus, metrôs e trens.

A capital também conta com uma boa frota de táxis e carros particulares, como os do aplicativo Uber.

Outra opção é alugar um carro pela Mobility, que reúne as melhores opções e preços do mercado.

Quando ir a Buenos Aires

@travelbuenosaires Vista do Rosedal de Palermo

A melhor época para visitar Buenos Aires vai variar conforme as preferências de cada viajante. Isso porque a cidade oferece boas condições para viagens durante o ano todo.

Se a ideia é explorar o destino com tranquilidade e longe das muvucas, a melhor dica é fugir dos meses de alta temporada (julho, agosto, dezembro e janeiro), que são mais movimentados.

O verão, que vai de dezembro a fevereiro, é bem quente. Caso viaje nessa época, leve roupas frescas e prepare-se para encarar temperaturas acima de 30°C com frequência.

No inverno, por sua vez, os termômetros variam de aproximadamente 10°C a 15°C. Vale a pena destacar que, diferentemente de outros destinos argentinos, como Bariloche, Buenos Aires não tem neve.

Março (período com mais chances de chuvas), abril, outubro e novembro são os meses que registram temperaturas mais amenas e agradáveis, de 25°C a 15°C.

O que fazer em Buenos Aires

@travelbuenosaires Capital chilena conta com ótimos bares e restaurantes

A lista de pontos turísticos imperdíveis em Buenos Aires inclui:

Casa Rosada Catedral Metropolitana Café Tortoni Calle Florida Galerias Pacifico Puerto Madero Parque Mujeres Argentinas San Telmo La Boca Caminito Plaza San Martin Teatro Colón Recoleta Bioparque Temaikèn Jardin Japonés Museu de Arte Latino-Americana Palermo Livraria El Ateneo Grand Splendid Passeio à cidade de Tigre Passeio à cidade de Colonia del Sacramento

Os passeios indicados podem ser feitos em um roteiro de quatro dias ou mais. Veja mais detalhes sobre cada uma das atrações.

Casa Rosada

@travelbuenosaires Casa Rosada

A Casa Rosada é a sede do Poder Executivo da Argentina. Com uma belíssima fachada, o prédio foi projetado por Francisco Tamburini, que também foi responsável pela construção do icônico Teatro Colón.

O local organiza visitas gratuitas (de aproximadamente 60 minutos), que passam pelos principais setores do prédio governamental e permitem aprender mais sobre a história do local.

Endereço: Balcarce, 50, Plaza de Mayo

Balcarce, 50, Plaza de Mayo Horário de funcionamento (visitas): sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Catedral Metropolitana

@travelbuenosaires Catedral Metropolitana

Com uma fachada neoclássica que lembra o visual de um tribunal, a Catedral Metropolitana abriga belas obras de arte.

Vale a pena entrar no templo para conferir o altar barroco esculpido em madeira e a cúpula em estilo renascentista. Há também um piso de mosaico veneziano e um orgão tubular alemão.

Endereço: San Martín, 27

San Martín, 27 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h45. Sábados e domingos, das 9h às 19h.

Café Tortoni

@travelbuenosaires Café Tortoni

Muito procurado pelos turistas, o Café Tortoni é um dos lugares mais tradicionais de Buenos Aires. Isso porque, no início do século 20, o local era frequentado por artistas, poetas e intelectuais como Alfonsina Storni, Federico Garcia Lorca e Benito Quinquela.

Os preços costumam ser mais salgados do que os praticados por outros cafés da região, mas a visita vale a pena pela experiência e pelo visual. Até hoje, o local preserva sua decoração histórica, com direito a móveis de época e até caixa registradora.

Endereço: Av. de Mayo, 825

Av. de Mayo, 825 Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 21h.

Calle Florida

@travelbuenosaires Calle Florida

Se questionar um viajante experiênte sobre o que fazer em Buenos Aires, é muito provável que ele cite a Calle Florida.

Exclusiva para pedestres, a rua é uma das vias mais famosas da capital e abriga lojas de todos os tipos, desde as que vendem artigos eletrônicos até marcas de roupas, como Zara, Puma e Levis.

Galerias Pacifico

@travelbuenosaires Galerias Pacifico

Construído em 1890, o centro comercial vale a visita por dentro e por fora – já que o visual do prédio é muito bonito e rende ótimas fotos.

O shopping é o local perfeito para quem gosta de fazer compras durante a viagem. Ali, é possível encontrar lojas de marcas e grifes famosas, como Nike, Adidas, Hugo Boss, Lacoste, L’Occitane e Tommy Hilfiger.

Endereço: Av. Córdoba, 550

Av. Córdoba, 550 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 21h.

Puerto Madero

@travelbuenosaires Puerto Madero

Puerto Madero é o bairro mais charmoso de Buenos Aires, com prédios modernos e às margens do Rio da Prata. Vale a pena tirar um tempinho para caminhar por ali e apreciar um dos visuais mais bonitos da cidade.

O local também abriga alguns dos restaurantes mais badalados do pedaço. As famosas churrascarias renomadas, por exemplo, ficam na região.

Parque Mujeres Argentinas

Ao andar por Puerto Madero, não deixe de fazer uma parada no parque Mujeres Argentinas. Inaugurado em 2007, o complexo é uma das melhores áreas verdes do destino.

O local tem bancos, playground para crianças e exposições a céu aberto.

Endereço: Juana Manso, 900

San Telmo

@travelbuenosaires San Telmo

Com um charme histórico, San Telmo é o local perfeito para caminhar sem pressa nas ruas de paralelepípedo, fazendo paradas para ver barraquinhas de artesanato e lojinhas.

A região é conhecida pelos turistas por conta da feirinha de antiguidades e da estátua da personagem Mafalda.

La Boca

@travelbuenosaires La Boca

La Boca é parada obrigatória para os fãs de futebol, já que abriga o estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors.

Quem não quiser (ou não puder) assistir a uma partida pode visitar o museu do time, que exibe troféus e também permite conhecer o vestiário e ver o gramado de perto.

Caminito

@travelbuenosaires Caminito

O Caminito é outra atração do bairro de La Boca. Com prédios que exibem paredes coloridas, a rua funciona como um museu a céu aberto.

O clima do local é sempre festivo, com direito a apresentações de artistas de rua. Há também muitas lojas de lembranças, cafés e bares.

Plaza San Martin

@travelbuenosaires Plaza San Martin

O Palazio Paz é o grande destaque da Plaza San Martin. Trata-se de uma construção em estilo francês, que foi feita por um barão da imprensa no começo do século 20.

O prédio luxuoso abriga o Museo de Armas, que também vale a visita.

Teatro Colón

@travelbuenosaires Teatro Colón

Comparado à Ópera Garnier de Paris (França) e ao Royal Opera House de Londres (Inglaterra), o Teatro Colón é o espaço cultural mais icônico de Buenos Aires, com mais de 100 anos de tradição.

Os viajantes podem realizar visitas guiadas ou comprar ingressos para espetáculos realizados no complexo. A agenda está disponível no site oficial.

Endereço: Cerrito, 628

Recoleta

@travelbuenosaires Recoleta

Repleto de árvores, o bairro da Recoleta tem várias características que remetem à capital francesa e às cidades europeias. É ali que mora boa parte da alta sociedade de Buenos Aires.

O Cemitério da Recoleta é um dos pontos turísticos mais famosos da região. Apesar de parecer um passeio um pouco mórbido (principalmente para brasileiros, que não têm o costume de visitar cemitérios de forma turística), a atração vale a pena.

Bioparque Temaikèn

Não sabe o que fazer em Buenos Aires com crianças? Vá ao Bioparque Temaikèn, uma espécie de zoológico que só abriga animais nascidos em cativeiro. No total, o complexo conta com mais de cinco mil bichos.

Ao longo da área de 32 hectares, os visitantes podem contemplar flamingos, hipopótamos, macacos e aves de várias espécies. Tigres, jacarés e tubarões também dão as caras por lá.

Endereço: RP25, B1625 Belén de Escobar

RP25, B1625 Belén de Escobar Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h.

Jardin Japonés

@travelbuenosaires Jardin Japonés

Inaugurado em 1967, em homenagem à visita do imperador do Japão à cidade, o Jardin Japonés é um dos parques mais agradáveis de Buenos Aires.

Com esculturas e paisagens que remetem à Terra do Sol Nascente, o complexo também exibe belos lagos com carpas. As tradicionais pontes pintadas em vermelho são ótimas para fotos.

Endereço: Av. Casares, 3450

Av. Casares, 3450 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h45.

Museu de Arte Latino-Americana (MALBA)

@travelbuenosaires Museu de Arte Latino-Americana (MALBA)

Conhecido como MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana abriga cerca de 400 obras de grandes artistas da América Latina, como Frida Kahlo, Roberto Matta e Diego Rivera.

O local também é famoso por exibir o quadro Abaporu, criado pela brasileira Tarsila do Amaral.

Endereço: Av. Pres. Figueroa Alcorta, 3415

Av. Pres. Figueroa Alcorta, 3415 Horário de funcionamento: segunda, quinta, sexta, sábado e domingo, das 12h às 20h. Quarta-feira, das 12h às 21h.

Palermo

@travelbuenosaires Palermo

Dividido em duas partes (Palermo Soho e Palermo Hollywood), o bairro é o point mais descolado de Buenos Aires. É ali que os viajantes encontram as melhores opções para curtir a vida noturna da capital.

Apesar de ser muito boa para compras, a região se destaca principalmente por conta da enorme quantidade de cafés, bares e restaurantes.

Livraria El Ateneo Grand Splendid

@travelbuenosaires El Ateneo Grand Splendid

Eleita uma das 10 livrarias mais bonitas do mundo pelo jornal britânico The Guardian, El Ateneo Grand Splendid foi construída no prédio que abrigava o teatro Grand Splendid.

Até hoje, o local conserva características que remetem aos tempos da casa de apresentações. E é justamente isso que torna o ambiente tão lindo e especial.

Endereço: Av. Santa Fe, 1860

Av. Santa Fe, 1860 Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 22h. Sexta-feira e sábado, das 9h às 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Passeio à cidade de Tigre

DepositPhotos Barcos levam à cidade de Tigre

A rota para a cidade de Tigre é um dos passeios de barco mais famosos da cidade. As opções mais procuradas por turistas partem de Puerto Madero e duram de quatro a oito horas.

Durante o trajeto, dá para observar as ilhas e contemplar as construções em estilo britânico. Também vale a pena ir ao Museu de Arte do Tigre.

Passeio à cidade de Colonia del Sacramento

DepositPhotos Colonia del Sacramento

A cidade de Colonia del Sacramento, no Uruguai, fica do outro lado do Rio da Prata, a aproximadamente uma hora de barco.

Com construções em estilo colonial português, o destino recebe os viajantes com suas charmosas casas enfeitadas com flores e ruas de pedra.

Onde comer em Buenos Aires

A gastronomia de Buenos Aires é uma atração à parte. As empanadas e medialunas, por exemplo, são perfeitas para acabar com a fome em qualquer hora do dia.

Apesar de contar com ótimos restaurantes especializados em culinárias das mais diversas partes do mundo, as churrascarias são os grandes destaques.

Confira algumas dicas de restaurantes em Buenos Aires:

La Cabrera

Dom Julio

El Muelle

El Pobre Luis

La Cabrera

O restaurante La Cabrera é uma das melhores opções da cidade para quem quer provar a tradicional parrilla argentina. É praticamente impossível não morrer de amores pelas carnes macias e suculentas da casa.

Dom Julio

Eleito o melhor restaurante da América Latina pelo ranking ranking The World’s 50 Best, o Don Julio é referência em parrilla. O local também conta com uma extensa carta de vinhos.

El Muelle

Com vista para o Rio de Prata, o El Muelle é o local ideal para os fãs de frutos do mar. O local também serve pescados e harmoniza seus pratos com drinques e vinhos.

El Pobre Luis

El Pobre Luis é outra boa opção para quem aprecia carnes. Vale a pena experimentar o bife de chorizo ou o asado de tira.

Onde ficar em Buenos Aires

A capital argentina também conta com várias opções de hospedagem bacanas.

Confira algumas sugestões de hotéis em Buenos Aires:

Alvear Palace Hotel

Fundado em 1932, o Alvear é um dos hotéis mais luxuosos e tradicionais de Buenos Aires. Além de oferecer acomodações incríveis, é lar do conceituado restaurante francês La Bourgogne.

Loi Suites Recoleta

Elegante, o Loi Suites Recoleta é uma boa opção de hospedagem para quem quer ficar na Recoleta. Os ambientes têm um design clean e são muito confortáveis.

Magnolia Hotel Boutique

Localizado no bairro de Palermo, o Magnolia Hotel Boutique é uma boa pedida para quem quer se hospedar em um lugar bacana e ficar pertinho dos bares e restaurantes mais badalados da cidade.

Planeje sua viagem para Buenos Aires

@travelbuenosaires Plaza de Mayo

Quando planejamos nossas viagens para Buenos Aires e outros destinos da América do Sul, usamos algumas ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Também é importante ficar atento à documentação para viajar e fechar um pacote de seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional, que permite usar internet durante os passeios em Buenos Aires.

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Reserva de hotéis em Buenos Aires

O Booking.com faz parte do nosso programa de afiliados. Sempre recorremos a ele para fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação. A variedade em Buenos Aires é muito grande. Por isso, vale a pena checar a opinião de hóspedes, conferir as fotos e saber todos os preços e detalhes antes de fazer a reserva.

Seguro viagem Argentina

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil, especialmente em regiões como a América do Sul, onde nem sempre é possível achar uma boa infraestrutura hospitaleira.

Chip viagem Argentina

Um chip viagem internacional que permite acesso à internet quebra um galhão na hora de viajar.

Passagem aérea para Buenos Aires

Na hora de pesquisar por passagens aéreas para Buenos Aires, use o site Skyscanner. Prático e eficiente, ele lista as principais rotas disponíveis, de diversas operadoras aéreas, e apresenta as que apresentam os melhores preços. Também dá para filtrar voos por período do ano, receber alertas quando houver ofertas, localizar os trechos mais curtos e muitas outras opções. E o melhor é que você fecha a compra diretamente na companhia escolhida.

Aluguel de carro na Argentina

Para dirigir na Argentina e nos países da América do Sul, é preciso deixar a documentação em dia e cumprir algumas exigências. Primeiro, certifique-se de que sua carteira de habilitação esteja dentro do prazo de vencimento. Além disso, você deve portar seu passaporte ou RG original com foto recente.

Fora isso, o seguro Carta Verde é exigido nos países latinos. Ele cobre eventuais danos materiais e pessoais causados a terceiros (que não estejam no veículo segurado no momento do acidente). A cobertura vale por um prazo predefinido e é bom contratá-la para períodos um pouco mais estendidos do que o da viagem, em caso de imprevistos.

Você pode checar tudo isso ao alugar um carro na Mobility. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar, e traz todos os detalhes sobre seguros. Vale a pena conferir.

Tours, ingressos e transporte

Agora que você já sabe o que fazer em Buenos Aires, o site Get Your Guide pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers na capital argentina e em diversos destinos da América do Sul, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança.

