Por R$ 1,6 mil, Air Fryer da Xiaomi tem inteligência artificial

Da Redação

Do 33Giga



05/08/2022 | 11:55



A Xiaomi ampliou seu portifólio com a Air Fryer Xiaomi 220V. A novidade cozinha, frita, assa, desidrata frutas, descongela e faz iogurte.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O produto inovador pode ser encontrado nas lojas oficiais da marca. Além, disso, está no e-commerce https://www.mibrasil.com.br e tem preço de R$ 1.699.

Air Fryer Inteligente Xiaomi em detalhes

A Air Fryer Inteligente Xiaomi utiliza o óleo dos próprios alimentos através da circulação de ar em 360°, que cria uma camada externa crocante e um interior macio nos pratos, proporcionando uma alimentação com baixo teor de gordura.

A temperatura pode ser ajustada entre 40°C e 200°C, sendo a maior faixa de temperatura do mercado. É possível descongelar alimentos, desidratar frutas, cozinhar vegetais, assar pães, fazer iogurte e muito mais.

Sua potência de aquecimento de 1500W permite um rápido aumento da temperatura e uma distribuição de calor uniforme que reduz o tempo de cozimento. A tecnologia presente na Air Fryer Inteligente Xiaomi possibilita o acionamento através do aplicativo, suportando até 24h de cozimento e preparando as refeições mesmo quando o consumidor não estiver em casa.

Ok, Google

A Air Fryer da Xiaomi tem suporte ao Google Assistente, através da conexão pelo smartphone via WiFi de 2.4GHz. Com isso, dá acesso a mais de 100 receitas inteligentes, auxilia com o passo a passo das receitas, suporta modos de cozimento personalizados e liga e desliga apenas com o comando de voz.

A tela OLED permite ajustes de configurações com apenas um toque. O display exibe informações como temperatura selecionada, duração do cozimento, quantidade ideal de comida a ser colocada no cesto, programação personalizada e notifica quando há necessidade de virar o alimento e quando o prato está pronto.

Com seu volume de 3,5L é possível utilizar a grelha exclusiva para aumentar o espaço interno dando a possibilidade de cozinhar alimentos para até três pessoas.

A Air Fryer Inteligente Xiaomi possui sete camadas antiaderentes resistentes ao desgaste. O cesto foi projetado com vias inovadoras que circulam o ar e aquecem de forma uniforme. A fritadeira possui protetor de grade que evita contato com os tubos de aquecimento na parte superior e suas partes removíveis podem ser lavadas na lava louças.