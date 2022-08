Bolsonaro recua e dará entrevista ao 'Jornal Nacional' no dia 22 de agosto

05/08/2022 | 11:43



O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na rodada de entrevistas do Jornal Nacional com presidenciáveis e será sabatinado nos estúdios da TV Globo no próximo dia 22. A informação, confirmada pela equipe do presidente e da emissora, é uma reviravolta. Na quinta-feira, 4, a Globo havia dito que Bolsonaro não seria entrevistado no principal telejornal da casa após não aceitar ir presencialmente à sede do JN, no Rio de Janeiro, condição estabelecida a todos os presidenciáveis. Mas, na manhã desta sexta-feira, 5, o chefe do Executivo cedeu e confirmou presença.