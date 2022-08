Saxofonista e garçom de Jô Soares na TV lamentam morte do apresentador: - Foi e é uma pessoa incrível

05/08/2022 | 11:10



Faleceu na madrugada desta sexta-feira, dia 5, o apresentador Jô Soares aos 84 anos de idade. Ele estava internado há quase duas semanas no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com suspeita de pneumonia.

Durante o Bom Dia São Paulo, jornal exibido na Rede Globo, o saxofonista Derico Sciotti se emocionou ao falar do seu grande amigo. Vale pontuar que o músico fez parte dos programas do Jô entre 1988 e 2016.

- É triste ter que acordar assim. Era 6h da manhã, meu celular começou a bater. A gente pensa no pior. Comecei a ver um monte de mensagens de 'meus sentimentos', aí eu abri a notícia e vi a morte do Jô. É muito triste mesmo. Eu tenho um carinho, fiquei 28 anos lá [nos programas], metade da minha vida ao lado do Jô. E praticamente metade da vida profissional dele. É um privilégio. Ele foi e é uma pessoa incrível, uma espécie de um pai para mim, disse.

Derico também revelou que tinha um sonho, mas infelizmente não conseguiu realizar:

- Eu sempre tive um sonho na minha vida que era bater um papo [gravado] com ele, tipo o que a gente tá fazendo aqui. Eu tive momentos assim, mas queria um momento para falar sobre tudo, passar a régua, como a gente faz com pai e mãe. Eu forçava a barra, ligava para ele e falava: 'Deixa eu ir aí, vamos conversar, deixa eu registrar um papo falando sobre coisas da vida'. Não deu tempo. Uma pena.

Além de Derico, o garçom Luis Alexander Rubio Bernardes, que também fazia parte do programa do Jô, lamentou a morte do comunicador através de suas redes sociais. Ele compartilhou uma foto com o amigo e colocou um emotiom chorando.

