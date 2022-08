Zagallo tem previsão de alta hospitalar em até 48 horas

05/08/2022 | 11:10



Os torcedores do Flamengo podem respirar um pouco mais aliviados! O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos de idade, que está internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro desde o dia 26 de julho para tratar uma infecção respiratória, tem previsão de alta para as próximas 24 ou 48 horas. Segundo informações do Metrópoles, o hospital garantiu que ele está apresentando boa evolução no tratamento e já respira sem ajuda de aparelhos, além de fazer fisioterapia respiratória e motora.

O Senhor Mário Jorge Lobo Zagallo encontra-se internado desde o dia 26 de julho de 2022 na unidade semi intensiva do Hospital Barra D?Or para tratamento de infecção respiratória, apresentando boa evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento instituído pela equipe médica. Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora. Tem programação de alta hospitalar para 24/48 horas, a nota foi assinada pela diretora médica Taissa Rezende.

Para relembrar, Zagallo é o único jogador da história do futebol a ser tetracampeão da Copa do Mundo. Ele esteve no time durante as vitórias de 1958 e 1962.